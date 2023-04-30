Мужчина взял в заложницы двух женщин в Байконуре

Фото: рixabay

44-летний мужчина несколько часов насильно удерживал в своей квартире двух женщин и угрожал им ножом, передаёт BaigeNews.kz.

Компания вместе отдыхала распивала алкогольные напитки. Когда женщины собрались уходить мужчина схватил нож, и угрожая расправой заблокировал им выход из квартиры.

"Прокуратурой комплекса в правоохранительные органы Республики Казахстан направлено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, совершившего предусмотренное пунктами "г, ж" статьи "Незаконное лишение свободы, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении двух лиц", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. После настоятельных убеждений женщинам удалось покинуть квартиру злоумышленника и сообщить о преступлении в правоохранительные органы.

"Выполненными следственными действиями вина обвиняемого подтверждена и доказана в полном объеме, вину в совершении преступления злоумышленник признает. В связи с тем, что обвиняемый является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело прокурором комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования", - добавили в ведомстве.

Также отмечено, что уголовным кодексом Республики Казахстан максимальное наказание за совершение вышеуказанного преступления предусмотрено в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.