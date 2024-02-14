Мужчина погиб при пожаре на стройке в Кокшетау

В Кокшетау в сторожевой железной будке произошел пожар на территории стройки многоквартирного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщили в ведомстве, пожар охватил 30 квадратных метров. В тушении были задействованы 10 сотрудников личного состава и две единицы техники ДЧС Акмолинской области.

Пожарные предполагают, что пожар мог произойти из-за несоблюдения норм пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.