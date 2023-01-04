open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Мурат Журебеков освобождён от должности первого вице-министра энергетики РК
primeminister.kz Сегодня, 16:51
246
Сегодня, 16:51
246
Фото: primeminister.kz

Мурат Журебеков освобождён от должности первого вице-министра энергетики РК

Постановлением Премьер-Министра РК Журебеков Мурат Утемисович освобождён от должности первого вице-министра энергетики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz.

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (магистр делового администрирования (МВА), университет "Strathclyde" (магистр экономики и управления), Гарвардскую школу бизнеса по специальности "Программа для руководящих работников".

В разные годы работал в ЗАО "КазТрансГаз", ЗАО "Интергаз Центральная Азия", "Аджип ККО" в г. Лондон, АО НК "КазМунайГаз", ТОО "PSA".

В 2017-2019 гг. - генеральный директор ТОО "PSA" (Полномочный орган Правительства РК в нефтегазовых проектах по СРП).

С декабря 2019 года и по настоящее время - первый вице-министр энергетики РК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Мурат Журебеков #вице-министр энергетики РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:51
246
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх