Мурат Журебеков освобождён от должности первого вице-министра энергетики РК

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Постановлением Премьер-Министра РК Журебеков Мурат Утемисович освобождён от должности первого вице-министра энергетики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz.

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (магистр делового администрирования (МВА), университет "Strathclyde" (магистр экономики и управления), Гарвардскую школу бизнеса по специальности "Программа для руководящих работников".

В разные годы работал в ЗАО "КазТрансГаз", ЗАО "Интергаз Центральная Азия", "Аджип ККО" в г. Лондон, АО НК "КазМунайГаз", ТОО "PSA".

В 2017-2019 гг. - генеральный директор ТОО "PSA" (Полномочный орган Правительства РК в нефтегазовых проектах по СРП).

С декабря 2019 года и по настоящее время - первый вице-министр энергетики РК.