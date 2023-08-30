  • 30 Августа, 23:57
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“Мой поступок не связан с фигурным катанием”: российская фигуристка об исчезновении

Сегодня, 20:05
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ria.ru Сегодня, 20:05
Сегодня, 20:05
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Фото: ria.ru

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева сделала первое заявление в социальных сетях после возвращения домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам", — написала Горбачева в Instagram.

Напомним, в Москве полиция и волонтеры разыскивали известную фигуристку Алину Горбачёву. Вечером 28 августа она вышла с катка и домой не вернулась. 

Позднее сообщили, что пропавшая фигуристка найдена полицейскими в Москве.



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