“Мой поступок не связан с фигурным катанием”: российская фигуристка об исчезновении

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева сделала первое заявление в социальных сетях после возвращения домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ria.ru.

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам", — написала Горбачева в Instagram.