  • 30 Августа, 11:38
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Пропавшая в Москве фигуристка нашлась

Сегодня, 10:20
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instagram.com/alinochka_gorbacheva Сегодня, 10:20
Сегодня, 10:20
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Фото: instagram.com/alinochka_gorbacheva

Пропавшая фигуристка Алина Горбачёва найдена полицейскими в Москве. Об этом сообщила прокуратура города, передаёт BaigeNews.kz

16-летнюю спортсменку обнаружили полицейские в кинотеатре одного из торговых центров. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уточняется, что каких-либо противоправных действий в отношении неё не совершалось.

Напомним, в Москве полиция и волонтеры разыскивали известную фигуристку Алину Горбачёву. Вечером 28 августа она вышла с катка и домой не вернулась. 

 

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