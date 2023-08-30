Пропавшая в Москве фигуристка нашлась

Пропавшая фигуристка Алина Горбачёва найдена полицейскими в Москве. Об этом сообщила прокуратура города, передаёт BaigeNews.kz.

16-летнюю спортсменку обнаружили полицейские в кинотеатре одного из торговых центров. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уточняется, что каких-либо противоправных действий в отношении неё не совершалось.

Напомним, в Москве полиция и волонтеры разыскивали известную фигуристку Алину Горбачёву. Вечером 28 августа она вышла с катка и домой не вернулась.