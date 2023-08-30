Пропавшая в Москве фигуристка нашлась
Сегодня, 10:20
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Сегодня, 10:20Сегодня, 10:20
226Фото: instagram.com/alinochka_gorbacheva
Пропавшая фигуристка Алина Горбачёва найдена полицейскими в Москве. Об этом сообщила прокуратура города, передаёт BaigeNews.kz.
16-летнюю спортсменку обнаружили полицейские в кинотеатре одного из торговых центров. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Уточняется, что каких-либо противоправных действий в отношении неё не совершалось.
Напомним, в Москве полиция и волонтеры разыскивали известную фигуристку Алину Горбачёву. Вечером 28 августа она вышла с катка и домой не вернулась.
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