Известная фигуристка пропала в Москве
Сегодня, 16:53
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Сегодня, 16:53Сегодня, 16:53
193Фото: instagram.com/alinochka_gorbacheva
В Москве полиция и волонтеры разыскивают известную фигуристку Алину Горбачёву. Вечером 28 августа она вышла с катка и домой не вернулась, передаёт BaigeNews.kz.
Девушке 16 лет. Она чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров 2023 года.
Российские СМИ сообщают, что вещи спортсменки нашли на Покровской набережной. Telegram-канал Mash пишет, что специалисты собираются обследовать акваторию Москвы-реки, вызвана поисково-спасательная группа МЧС и полиция.
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