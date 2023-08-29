Известная фигуристка пропала в Москве

В Москве полиция и волонтеры разыскивают известную фигуристку Алину Горбачёву. Вечером 28 августа она вышла с катка и домой не вернулась, передаёт BaigeNews.kz.

Девушке 16 лет. Она чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров 2023 года.

Российские СМИ сообщают, что вещи спортсменки нашли на Покровской набережной. Telegram-канал Mash пишет, что специалисты собираются обследовать акваторию Москвы-реки, вызвана поисково-спасательная группа МЧС и полиция.