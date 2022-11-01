Морозы до -25: Казгидромет опубликовал прогноз погоды на ноябрь

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В ноябре температура воздуха на всей территории республики ожидается в пределах климатической нормы, в западной половине Казахстана осадкой выпадет меньше нормы, а в восточной - около нормы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В начале ноября метеорологи прогнозируют неустойчивый характер погоды в большинстве регионах. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на юге республики будут идти дожди. Наиболее сильные осадки, связанные с атмосферными фронтами, пройдут на северо-западе, севере и в центре страны. Будет усиливаться ветер до 15-28 м/с, в отдельных районах будет гололёд.

Температура воздуха в первые дни ноября по территории Казахстана составит ночью -5+5°С, днём +1+9°С, на юге и юго-востоке страны теплее - днём +10+18°С.

С середины первой декады распространится антициклон, обусловив прекращение осадков в начале в западных регионах, в конце декады осадки прекратятся и на остальной территории республики. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха:

в северной половине ночью до -3-13°С, днём до -5+2°С;

ночью до -3-13°С, днём до -5+2°С; в южной половине ночью до -5+2°С, днём до 0,+8°С.

Во второй и в третьей декадах месяца на территории Казахстана часто будут поступать холодные воздушные массы из районов Северных морей, Западной и Восточной Сибири, прогнозируется неустойчивая погода. Столбики термометров опустятся:

в западных, в северных, центральных и восточных регионах ночью до -17-25°С, днём до -5-12°С;

ночью до -17-25°С, днём до -5-12°С; на юге, юго-востоке республики ночью до -10-17°С, днём до -3-10°С.

Однако не исключены тёплые дни, когда на территорию Казахстана будут поступать воздушные массы из районов Атлантики и территории Ирана.