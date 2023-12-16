Морозный дождь и метель: трассы закрыты в четырёх регионах Казахстана

Из-за непогоды движение транспорта ограничено на пяти участках республиканских трасс в Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях и в регионе Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе национального оператора "КазАвтоЖол", причиной послужили дождь при минусовой температуре воздуха и метель.

"Сегодня на линий 616 дорожников с ведут работу по очистке от снега и засыпке дорог песчано-соляной смесью с помощью 349 специальной техники. Просим ограничить выезды из близлежащих населенных пунктов, включая крупные города, для безопасности пассажиров", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с вечера 16 декабря по 17 декабря циклон настигнет территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской областей, где ожидается обильный снегопад, сильный порывистый ветер, метель. С 18 декабря непогода накрое северную, центральную и восточную часть страны, что вызовет ухудшение погодных условий.

Минувшей ночью из остановившегося в снежных заторах автомобилей, большегрузов и автобусов в нескольких регионах страны спасены и эвакуированы свыше пяти тысяч человек.

Во второй половине декабря на большей части Казахстана синоптики прогнозируют погоду с метелями, порывистым ветром и гололёдом во второй половине декабря на большей части Казахстана.