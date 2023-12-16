КазАвтоЖол предупредил о гололёде на трассах в трёх регионах страны

Национальный оператор "КазАвтоЖол" предупредил о том, что из-за непогоды все его подразделения в трёх областях Казахастана переходят в усиленный режим, передаёт BaigeNews.kz.

По информации "Казгидромета", с вечера 16 по 21 декабря 2023 года ожидается ухудшение погодных условий, вызванное надвигающимся циклоном с Западной части страны.

"В ближайшие несколько дней, в ряде регионов прогнозируется непогода: обильные осадки, понижение температуры, гололед, порывистый ветер, ограниченная видимость. Вместе с тем сообщаем, что в период с 16 по 17 декабря текущего года циклон настигнет территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской области, где ожидается обильный снегопад, сильный порывистый ветер, метель. Далее, с 18 декабря циклон будет смещаться в северную, центральную и восточную часть страны, что вызовет ухудшение погодных условий. В связи с этим, подразделения КазАвтоЖол будут переведены на усиленный режим работы", — говорится в сообщении "КазАвтоЖола".

Отмечается, что в дежурстве планируется задействовать около 500 единиц спецтехники и 700 сотрудников дорожной службы.

Напомним, минувшей ночью из остановившегося в снежных заторах автомобилей, большегрузов и автобусов в нескольких регионах страны спасены и эвакуированы свыше пяти тысяч человек.