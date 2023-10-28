Минздрав Газы сообщил новые данные о погибших за время войны
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По данным подконтрольного ХАМАС палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа, с 7 октября в результате израильских атак на сектор Газа погибли 7 703 человека. Среди погибших более 3500 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.
Контролируемый группировкой ХАМАС минздрав Газы — единственный источник данных о числе погибших и пострадавших в палестинском анклаве.
Ведомство не предоставляет поимённых списков, и у СМИ нет возможности проверить эти данные независимо.
В пятницу вечером и в ночь на субботу Израиль усилил бомбардировки сектора Газа, нанеся удары по десяткам объектов ХАМАС, особенно по подземным туннелям.
По данным подконтрольной ХАМАС службы гражданской обороны на палестинской территории, в результате мощной воздушной и артиллерийской атаки были разрушены сотни жилых домов и гражданских зданий.
Напомним, 7 октября из сектора Газа на территорию Израиля были выпущены тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что массированный ракетный обстрел произвело палестинское движение ХАМАС.
Военные власти Израиля заявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа, в частности, атакованы многоэтажные здания в Газе. По данным армии Израиля, там находилась принадлежащая ХАМАС военная инфраструктура. По информации же палестинских СМИ, в высотках было около 100 жилых квартир.
На всей территории Израиля введён режим чрезвычайного положения. В стране объявили мобилизацию и набор добровольцев в силы правопорядка.
Ранее стало известно, что свыше 4,6 тысячи палестинцев погибли в секторе Газа в результате израильских атак с 7 октября, еще 14,2 тысячи получили ранения.
22 октября в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана и её 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины.
Депутат Нурия Ниязова предложила обеспечить связью казахстанцев, находящихся в секторе Газа. По данным МИД страны, информация о точном количестве казахстанцев, находящихся в секторе Газа, постоянно уточняется.
Израиль в пятницу вечером отключил телефонную связь в Газе, в результате чего Сектор Газа оказался полностью отрезаным от внешнего мира.
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