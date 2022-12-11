Минус 47 градусов: экстремальный забег прошёл в Якутии

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Экстремальный 38-й республиканский зимний легкоатлетический забег при 47 градусах мороза состоялся в якутском городе Покровск, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает газета "Хангалас", забег посвящён памяти кандидата педагогических наук Николая Платонова, который впервые организовал эти соревнования в 1998 году.

В этот раз, несмотря на 47-градусный мороз, на старт вышли 74 любителя бега разных возрастов. Среди них — мастера спорта международного класса и мастера спорта России на длинные дистанции.

"После перерыва, после пандемии, мы возобновили эти соревнования. Сегодня, несмотря на холодную погоду, на старт вышли 74 человека разного возраста. Сделали забеги по возрастным группам с диапазоном в пять лет. Мужчины и женщины до 17 лет и старше 65-ти бегут у нас 3 км, остальные — 6 км", — рассказал брат основателя забега, завкафедрой физического воспитания и спорта Арктического государственного агротехнологического университета Дмитрий Платонов.

Он также отметил, что мороз, при котором якуты живут с рождения, — это их помощник. Если его "правильно использовать и правильно одеваться", то никакая простуда к человеку не пристанет. Потому что гипоксия, по его словам, полезна для организма, иммунитет в таких условиях совершенствуется.