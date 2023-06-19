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primeminister.kz Сегодня, 17:07
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Сегодня, 17:07
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Фото: primeminister.kz

Министр экологии рассказала о судимости своего отца

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова прокомментировала информацию о судимости отца, которая ранее появилась в интернете, передаёт BaigeNews.kz.

 "Очень много информации, которая распространялась, не соответствует действительности. Касательно отца - да, было дело. Судимость погашена. Этот факт я не скрывала, когда поступала на госслужбу, в документах это указала", - ответила министр в кулуарах правительства.

Сулейменова также добавила о необходимости перепроверять информацию, прежде чем публиковать её в Сети.

Напомним, что Зульфия Сулейменова была назначена министром экологии, геологии и природных ресурсов в январе 2023 года. С марта 2022 года она занимала должность вице-министра ведомства. 

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Журналист
Сегодня, 17:07
343
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