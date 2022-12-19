Минимальную зарплату в Казахстане увеличат до 70 тысяч тенге

Фото: 365info.kz

С 1 января минимальная зарплата в Казахстане составит 70 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

"Долгое время МЗП устанавливалась на уровне прожиточного минимума, и только в 2019 году она была определена на уровне выше прожиточного минимума - 42,5 тысяч тенге. В текущем году по поручению Президента МЗП установлена на уровне 60 тысяч тенге", - сообщили в Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК.

В результате из-за отсутствия чёткой методологии её определения МЗП значительно отставала от медианной заработной платы по стране и не учитывала реальную ситуацию в экономике. Так, в Казахстане индекс Кейтца в 2022 году составил всего 29,4%.

Как отметили в Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК, сохранение такой тенденции оказывает негативное влияние на уровень заработных плат, поскольку основную долю доходов населения формируют именно доходы от трудовой деятельности, а это более 73% в структуре доходов.

Главная причина низкой МЗП Казахстана – это отсутствие динамичного подхода в ее определении, из-за которого данный показатель не успевает за изменениями в экономике.

В этой связи для решения данного вопроса Главой государства в своем Послании народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" был озвучен ряд поручений.

Во-первых, это повышение размера МЗП с 1 января 2023 года с 60 до 70 тыс. тенге, которое затронет доходы порядка 1,8 млн граждан.

Во-вторых, внедрение новой методики определения МЗП, базирующейся на динамичном подходе и учитывающей основные экономические показатели.

Эти шаги очень важны для развития всей системы оплаты труда, так как коснутся не только тех работников, кто получает МЗП, но и тех, чей оклад рассчитывается на основе МЗП. Динамично растущая и обоснованная МЗП должна положительным образом сказаться на росте реальных денежных доходов населения.

В АСПиР считают, что при реализации данной инициативы необходимо просчитать различные варианты определения МЗП со сценариями ее влияния на экономику, так как ее необоснованный рост может привести к различным негативным последствиям, к которым относятся снижение формальной занятости и рост потребительских цен.

При этом для нивелирования указанных рисков к вопросам определения МЗП необходимо активно вовлекать все заинтересованные стороны: представителей государственных органов и бизнеса, профсоюзы, международных и местных экспертов в сфере оплаты труда.