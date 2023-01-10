Михаил Кукушкин вышел в полуфинал отбора Australian Open-2023

Фото: olympic.kz

Один из старожилов мужской сборной Казахстана по теннису Михаил Кукушкин выиграл дебютный матч на квалификационном раунде Открытого чемпионата Австралии, и теперь сыграет в полуфинале данного турнира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

10 января Михаил Кукушкин в четвертьфинале квалификации австралийского первенства обыграл местного теннисиста Джеймса Дакворта, который является 155-м номером мирового рейтинга. 35-летнему казахстанцу пришлось нелегко, чтобы одержать победу над соперником, который моложе него на пять лет.

Несмотря на сопротивление Джеймса, Михаил сумел выйти победителем из этого поединка. Для успеха казахстанец потратил один час и 43 минуты и две партии — 7:5, 6:4. В следующем раунде Кукушкина ожидает японец, 30-ый сеяный турнира Иосуке Ватануки.

Таким образом, в полуфинале отборочных состязаний чемпионата Австралии сыграют два представителя Казахстана — Тимофей Скатов и Михаил Кукушкин.