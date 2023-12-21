Миграционный портал запустили в Казахстане

В Казахстане для централизованного управления информацией о прибывающих иностранных гражданах запустили портал миграционных ресурсов migration.enbek.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

Как отметили в ведомстве, централизация и унификация информации об иностранных гражданах позволит синхронизировать различные этапы миграционных процессов, эффективнее управлять данными, сокращая сроки и затраты на их обработку.

На портале доступен широкий спектр государственных услуг в сфере миграции, таких как: присвоение статуса "Қандас", включение в региональную квоту приема переселенцев и қандасов, присвоение карты "Ата жолы", получение свидетельства лица, ищущего убежище и т.д.

Портал Migration – инновационная платформа, созданная путем реинжиниринга бизнес-процессов и развития взаимодействия информационных систем государственных органов в сфере миграции.