МИД сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало официальное заявление по ситуации на Ближнем Востоке, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности между Ираном и Израилем, и призывает стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико- дипломатическим путём. Казахстан вновь подчёркивает свою решительную поддержку усилиям мирового сообщества, направленным на стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе", — говорится в завлении.

Напомним, 13 апреля Иран нанёс массированный удар по территории Израиля беспилотниками и ракетами в ответ на израильскую атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске. Израиль и Ирак закрыли свое воздушное пространство. Некоторые авиакомпании, в том числе и казахстанские, вносят изменения в расписание рейсов. Ранее в авиакомпании Air Astana сообщили о задержке рейсов в Дубай.