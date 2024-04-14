Задерживаются рейсы из Астаны и Алматы в Дубай

В авиакомпании Air Astana сообщили о задержке рейсов в Дубай, передаёт BaigeNews.kz

"В связи с нестабильной геополитической обстановкой по маршруту полетов задерживаются рейсы КС 205/206 Астана-Дубай-Астана и KC897/898 Алматы-Дубай-Алматы. Предварительное время вылетов ожидается сегодня в 15.00. Для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей рейсы Air Astana в Дубай и Джидду будут выполняться в обход воздушного пространства Ирана", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что авиакомпания внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и будет вносить изменения в случае необходимости.

Напомним, 13 апреля Иран нанёс массированный удар по территории Израиля беспилотниками и ракетами в ответ на израильскую атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске. Израиль и Ирак закрыли свое воздушное пространство. Кроме того, некоторые авиакомпании вносят изменения в расписание.