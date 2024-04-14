Иран нанёс массированный удар по территории Израиля беспилотниками и ракетами в ответ на израильскую атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ТАСС, Иранские военные атаковали территорию Израиля беспилотниками и ракетами. По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400-500 беспилотных летательных аппаратов и примерно 150 ракет.

По информации телеканала Al Arabiya, беспилотники были запущены из западных провинций Ирана, включая Керманшах. Кроме того, сообщалось о запуске аппаратов хуситами с территории Йемена и ракетном ударе со стороны отрядов "Хезболлах", базирующихся в Ливане.

Иран выступил с заявлением, из которого следует, что он не будет наносить дальнейших ударов, но предостерегает Израиль от ответных действий, а США — от любого вмешательства.

Израиль и Ирак закрыли свое воздушное пространство. Кроме того, некоторые авиакомпании вносят изменения в расписание.