Казахстанские авиакомпании пересмотрят расписания рейсов

В КГА сделали заявление по поводу ограничения использования воздушного пространства некоторых стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи со сложной политической обстановкой в Иране, Ираке, Иордании, Ливане, Израиле, Египта, Сирии, Авиационной администрацией Казахстана проведена оценка степени угрозы текущей ситуации, по итогам которого казахстанским авиакомпаниям не рекомендовано использование воздушного пространства данных стран. В настоящее время казахстанские авиакомпании пересматривают расписания рейсов в целях их выполнения в обход воздушного пространства вышеуказанных стран. Авиакомпании внимательно следят за текущей ситуацией, и в случае необходимости будут вносить изменения в свои расписания," — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы КС-205 по маршруту Астана - Дубай и КС-897 по маршруту Алматы - Дубай авиакомпании Эйр Астана запланированы к вылету сегодня в 15:00 по времени Астаны.

Рейсы QR-389/390 QR-391/392 по маршруту Доха - Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways, которые планировались к выполнению 13 и 14 апреля в настоящее время задержаны до неопределенного времени. Авиакомпания рассматривает вопрос изменения маршрута выполнения рейсов.

"Пассажирам оказываются услуги предусмотренные действующим законодательством. Пассажирам необходимо следить за статусом рейсов на официальных сайтах или через колл центры авиакомпаний. Обеспечение безопасности пассажиров является главным приоритетом для отрасли гражданской авиации", — заявили в КГА.

Ранее в авиакомпании Air Astana сообщили о задержке рейсов в Дубай.