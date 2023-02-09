МИД окажет помощь в доставке тела погибшего в Турции казахстанца на родину

В министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, какую помощь окажут семье погибшего в Турции казахстанца Адиля Кадырбекова, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве уточнили, что 8 февраля в городе Антакья провинции Хатай в ходе спасательно-поисковых работ был найден живым гражданин Турции, которого изначально внешне опознали как Кубилая Кескина. Однако родственники опровергли данную информацию.

"Утром 9 февраля поисково-спасательные работы продолжились и в ходе них были обнаружены тела турецкого гражданина, которого родные опознали как Кубилая Кескина, и гражданина РК Кадырбекова Адиля. МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину", - сообщили в МИД.

Казахстанские спасатели совместно с турецкими коллегами продолжают искать Мирболата Курмашева.