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Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних создадут в Казахстане
Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав планируют создать при министерстве просвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.
Соответствующий проект приказа главы ведомства Гани Бейсембаева опубликован на сайте "Открытые НПА".
В пояснительной записке к документу отмечается, что межведомственная комиссия "образуется в целях выработки предложений по обеспечению реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов". Её создание позволит мониторить и координировать деятельность нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решения комиссии будут носить рекомендательный характер.
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