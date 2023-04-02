Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних создадут в Казахстане

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Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав планируют создать при министерстве просвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующий проект приказа главы ведомства Гани Бейсембаева опубликован на сайте "Открытые НПА".

В пояснительной записке к документу отмечается, что межведомственная комиссия "образуется в целях выработки предложений по обеспечению реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов". Её создание позволит мониторить и координировать деятельность нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Решения комиссии будут носить рекомендательный характер.