Выставку Ulttyq Onim отменили в Казахстане

В Национальном управляющем холдинге "Байтерек" объявили о решении руководства отменить проведение VIII выставки казахстанских производителей Ulttyq Onim, запланированной на 17-19 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Решение принято в связи с масштабными паводками, охватившими несколько регионов Казахстана.

"Холдинг "Байтерек" осознаёт значимость выставки Ulttyq Onim как важного канала для продвижения товаров казахстанских производителей. Однако в сложившейся ситуации приоритетом становится оказание непосредственной поддержки предпринимателям в пострадавших от стихии районах. Усилия холдинга будут направлены на помощь в восстановлении и стабилизации экономической деятельности этих регионов. Приносим свои извинения за возможные неудобства всем участникам и гостям мероприятия. Рассчитываем на ваше понимание и поддержку в данной ситуации", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга.