Токаев отменил Международный форум Астана
Сегодня, 14:26
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Сегодня, 14:26Сегодня, 14:26
370Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил Международный форум Астана из-за беспрецедентного наводнения в стране. Об этом глава государства написал в соцсети Х, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны мною принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года", — написал президент.
Он добавил, что надеется на то, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению.
"Международный форум Астана возобновит работу в 2025 году", — добавил президент.
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