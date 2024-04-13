Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил Международный форум Астана из-за беспрецедентного наводнения в стране. Об этом глава государства написал в соцсети Х, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны мною принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года", — написал президент.

Он добавил, что надеется на то, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению.