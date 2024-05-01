Члены АНК рассказали о символическом значении Дня единства народа Казахстана

В связи с паводками в некоторых регионах страны было решено отказаться от пышных празднований Дня единства народа Казахстана, передает BaigeNews.kz. Накануне праздника представители этнокультурных объединений рассказали, какую помощь они оказывают пострадавшим от большой воды и почему символичное значение праздника гораздо важнее концертных программ.

Обычно, в канун Дня единства народа Казахстана, Ассамблея делится своими новостями и подводит итоги минувшего года, рассказывает председатель Карагандинского центра еврейской культуры Вилен Молотов-Лучанский. В этом году накануне праздника региональная АНК сделала еще один вклад в общее дело поддержки единства и солидарности – отправила очередную партию помощи пострадавшим от наводнения.

"Всем нам жизненно важно ощущать себя членами надёжной крепкой семьи. Вот почему для меня, например, это практически семейный праздник. Уверен, что такие же чувства испытывают миллионы моих сограждан. Вклад нашего центра, может быть, скромный. Но мы стараемся в каждом нашем мероприятии привносить идеи любви к Казахстану, его культуре, государственному языку. Совсем недавно провели творческую встречу "Вечер романса", где звучали произведения казахстанских композиторов разных национальностей", - рассказал Вилен Молотов-Лучанский.

В этом году из-за стихийного бедствия в казахстанских регионах формат проведения праздника был изменен, рассказывает Лилия Ким, председатель этнокультурного объединения корейцев Карагандинской области. Но самой сути дня это не меняет.

"Состоялся Забег единства. Наши творческие коллективы приняли участие в круглых столах. Праздник является одним из самых ярких и любимых среди казахстанцев. Как правило, в этот день члены АНК устраивают празднование в Центральном парке, народные гуляния на городских площадях и угощают лучшими национальными блюдами", - рассказывает Лилия Ким.

С начала паводков на помощь пострадавшим людям пришли не только волонтеры, предприниматели и меценаты, но и члены Ассамблеи народа Казахстана. Они в числе первых организовали штабы по сбору гумпомощи и стали участвовать в эвакуации людей и животных, вспоминает председатель Клуба журналистов АНК Астаны Аделия Тухбатова.

"Работа Ассамблеи народа Казахстана завязана не только на концертах. Мы в очередной раз показали, что народ един в своем стремлении прийти на помощь. В любой момент, когда это будет необходимо. Для наших предков – кочевников, взаимовыручка была главным правилом выживания в бескрайней степи. Мы можем видеть, как уровень взаимной поддержки среди казахстанцев неумолимо растет. Только будучи вместе в мире и согласии, единым народом, мы сможем построить сильную, богатую духовно и физически здоровую нацию и процветающую страну", - отметила Аделия Тухбатова.

Первое мая – праздничная дата, отмечаемая во многих странах постсоветского пространства. И лишь у нас, по словам председателя Клуба журналистов, она обрела новый смысл, объединив людей разных этносов и вероисповедания. Казахстанцы – люди одной судьбы, когда-то взявшие курс на построение совместного будущего, от которого уже никогда не откажутся.

Для понимания всей сути Дня единства не обязательно говорить о нем только первого мая. Участвовать в этнокультурных праздниках можно круглый год. Особенно важно это для подрастающего поколения. Так как через них, дети познают многонациональную историю Казахстана. Об этом рассказал Всеволод Лукашев, председатель алматинского филиала ОО "Казахстанский Русский культурный центр"