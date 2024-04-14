Ещё один форум отменили из-за сложной ситуации с паводками в Казахстане
Сегодня, 14:34
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Сегодня, 14:34Сегодня, 14:34
64Фото: архивное фото mtrk.kz
В Министерстве промышленности и строительства заявили об отмене Форума машиностроителей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Запланированный на 25-26 апреля текущего года XII Форум машиностроителей Казахстана отменяется и переносится на 2025 год из-за неотложной ситуации в Казахстане, вызванной масштабными паводками. В соответствии с поручением Президента РК, министерство назначено ответственным органом за координацию и реализацию мер по восстановлению жилых домов для пострадавших", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил об отмене Международного форума Астана.
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