Метель и плохая видимость: трассы закрыты в пяти регионах Казахстана

"КазАвтоЖол" ввёл ограничение движения для всех видов автотранспорта транспорта на 15 участках автодорог республиканского значения в пяти областях, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной стала непогода: снег, метель и плохая видимость.

В Акмолинской области движение ограничено на пяти участках:

"Астана-Петропавловск", 18-234 км, участок от Астаны до Щучинска;

"Екатеринбург-Алматы", 1292-1353 км, участок от ПВП Жибек жолы до границы с Карагандинской областью;

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау", 35-51 км, участок от города Кабанбай-Батыра до границы с Карагандинской областью;

"Астана-Ерейментау-Шидерты", 16-200 км, участок от Астаны до границы с Павлодарской областью;

"Жезказган-Петропавловск", 377-440 км, участок от Костанайской области до Державинска.

В Жетысуской области закрыт один участок:

"Ушарал-Достык", 84-184, участок от станции Коктума до станции Достык.

В Карагандинской области движение ограничено на пяти участках:

"Екатеринбург-Алматы", 1505-1610 км, участок от села Новостройка до села Аксу Аюлы;

"Екатеринбург-Алматы", 1353-1445 км, участок от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау;

"Кызылорда-Павлодар", 970-1135, уч. г.Караганда-гр.Павлодарской обл. – 165 км.

"Екатеринбург-Алматы", Северо-Восточный обход, 0-16 км, участок от села Пришахтинск до села Новостройка;

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау", 51-101 км, участок от границы Акмолинской области до посёлка Нура. Трасса закрыта в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области.

В Костанайской области закрыт один участок:

"Жезказган-Петропавловск", 339-377 км, участок от города Аркалыка до границы Акмолинской области. Трасса закрыта в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области.

В Павлодарской области движение ограничено на трёх участках:

"Кызылорда-Павлодар" 1135-1206 км, участок от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области);

"Астана-Ерейментау-Шидерты", 200-259 километр, участок от границы Акмолинской области до посёлка Шидерты (в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области);

"Ленинский-Иртышск-Русская Поляна", 0-263 километр, участок от посёлка Ленинский до границы с РФ.

"К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 207 единиц техники и 309 человек", — сообщает "КазАвтоЖол".

Напомним, из-за метели "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 14 января в большинстве регионов страны.