Штормовое предупреждение из-за метели объявлено почти во всех регионах страны

По прогнозам "Казгидромета", на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки: преимущественно снег, передаёт BaigeNews.kz.

На севере, востоке республики ожидается сильный снег, в горных районах юга и юго-востока страны — сильные осадки: дождь, снег, лишь на западе страны ожидается погода без осадков. По РК прогнозируются туман, гололед, метель, порывистый ветер.

Днём на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду.

14 января днём в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области туман, на горных перевалах низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20, временами 23 м/с. В Туркестане ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Астане 14 января ожидается метель. Ветер западный, юго-западный порывы 15-20, утром и днем временами 25 м/с.

Ночью на западе, юге, в горных районах, днем на севере Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, юге области временами порывы 18-23 м/с.

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается снег, на севере области сильный снег. Метель. Ветер западный 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с, днём временами 30 м/с и более.

Днём на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью в Кызылординской области ожидаются ночью осадки (преимущественно снег), на севере области метель. Гололёд. В центре области туман. Ветер северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде 14 января ожидается туман, ночью гололёд.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололёд, на юге области туман. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Ночью в области Улытау ожидаются метель, гололёд. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. В Жезкзагане ночью ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На востоке, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается снег, на севере области сильный снег, метель. Ветер западный 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с, днем временами 30 м/с и более. В Петропавловске ночью ожидается сильный снег, метель. Ветер западный 15-20, днём порывы 23 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается метель. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидается метель. Ветер северо-западный порывы 15 -20 м/с.

В Мангистауской области ожидается гололёд. На севере, востоке области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20 градусов. В Актау ночью и утром ожидается гололёд.

В Павлодарской области ожидается метель, гололёд. Ветер юго-западный, ночью на западе, юге порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре утром и днём ожидается метель, гололёд. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

14 января в Актюбинской области ожидается ветер западный, юго-западный на севере, в центре области порывы 15 м/с.

14 января днем в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 15 января ночью на западе, юге, в горных районах Жамбылской области сильный снег. 14 января в горных районах области гололёд. На юге, в горных районах области туман. 14-16 января ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 14 января на юго-западе, в горных районах области порывы 23-28 м/с. В Таразе 15 января ночью ожидается сильный снег. 16 января временами туман. Ветер юго-западный 14 января порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.