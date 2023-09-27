Меня пугали, что буду сидеть, как Челах - обвиняемый в поджоге складов с боеприпасами в Жамбылской области
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"Нас обманули" – заявили обвиняемые по делу о взрывах на складе боеприпасов под Таразом. Сегодня они выступили с последним словом в суде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Оказавшиеся на скамье подсудимых солдаты уверяют, что несмотря на признание, они ни в чём не виноваты. Военнослужащие просят их оправдать.
"Меня пугали, что я получу пожизненное и буду сидеть, как Челах, поэтому надо подписать чистосердечное признание. Обещали, что тогда я получу условно и выйду на свободу. Я боялся, говорил и делал всё, что скажут. Но нас обманули. Я не виноват, ничего не поджигал. И прокуроры это знают. Я прошу оправдательного приговора", - сказал один из солдат.
С последним словом 20-летние солдаты Ерболат Туранов и Асет Аширбай сегодня выступали в Шымкенте. Суд более полугода шёл в Таразе, но финальные заседания решили перенести. За это время опросили около 300 свидетелей, зачитали свыше 750 томов дела и обвинительный акт.
Кроме солдат, на скамье подсудимых ещё четыре человека. Их обвиняют в халатности и нарушении правил обращения с оружием.
Трагедия произошла в августе 2021-го. На складе Минобороны хранилось более 500 тонн тротила. Версию поджога рассматривали сразу. По версии следствия, рядовые специально подожгли тряпку и кинули её в окно одного из складов воинской части. Так они якобы пытались избежать наказания от командиров. В итоге пожар привел к серии крупных взрывов, гибели 18 человек и серьёзным разрушениям вблизи части.
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