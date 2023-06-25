Меньше находиться на свежем воздухе в воскресенье рекомендуют жителям Алматы и Астаны

Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

По прогнозам "Казгидромета", 25 июня в столице и Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в этих мегаполисах возможно ухудшение качества воздуха.

В Астане пременная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днём 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью днём +20+22 градусов. После 21:00 облачно, дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Ночью температура воздуха +9+11 градусов.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём 27-29 тепла. Ночью переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 тепла.

Жителям Алматы и Астаны 25 июня специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на воскресенье.