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Шквал и дожди с грозами обещают казахстанцам в воскресенье
По прогнозу "Казгидромета", в воскресенье вся территория РК будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, поэтому в стране сохраняются дожди, на востоке республики ожидаются сильные дожди с грозами. Лишь на юго-западе республики – погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.
На большей части республики сохраняется усиление ветра, на западе, юго-востоке, востоке, севере, в центре — град, на юге, востоке, в центре – шквал, на юго-западе - пыльная буря, ночью и утром севере – туман.
В Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, в области Абай, в южной половине Костанайской, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Карагандинской областей и области Улытау, на западе, севере, в центре Павлодарской, на юге, востоке Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Жетысу, на юге Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
25 июня на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. На юге, юго-востоке, области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске 25 июня ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днём порывы 18 метров в секунду.
Утром и днём в центре, на западе Кызылординской области ожидается ветер западный 15-20 метров в секунду. На западе, востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
25 июня на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. На востоке, юге области сохраняется черезвычайная пожарная опасность
На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
25 июня на юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный в горных районах области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28 метров в секунду. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане 25 июня сохраняется высокая пожарная опасность.
25 июня утром и днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, град. В Кокшетау 25 июня утром и днём ожидается гроза.
На большей части Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днём в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный утром и днем на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
25 июня на западе, севере, Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.
Днём на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью и утром на востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днём на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается гроза.
Днём на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днём на западе, севере области гроза. Ветер юго-западный, западный днем на юго-западе области порывы 15 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днём ожидается гроза.
Ночью на юге Павлодарской области ожидается гроза. На севере, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
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