Мемориальную доску в честь погибшего в горах пожарного установили в Алматы

В Алматы установили мемориальную доску в память о спасателе Арслане Курманбекове, который погиб во время тушения пожара на склоне горы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт МЧС Казахстана.

Право открыть мемориальную доску предоставили Бакытгуль Жолдасбековне — маме Арслана, а также начальнику ДЧС Алматы Нурлану Атыгаеву. Почетный караул снял белый покров с мемориальной доски.

Родственники и коллеги Арслана возложили цветы к мемориалу цветы и почтили память спасателя минутой молчания.

"Старший сержант гражданской защиты Арслан был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. Коллеги ценили его за усердие, справедливость и любовь к профессии. Профессия пожарного — это, безусловно риск. В тот трагический день он сумел проявить мужество и профессионализм, оставаясь преданным своему делу. Мы здесь, чтобы отдать дань уважения нашему боевому товарищу, который несмотря на риск, бесстрашно исполнил свой долг. Хочу выразить огромную благодарность матери Арслана, воспитавшей достойного сына нашей Родины. Наш долг — помнить и чтить память о нашем товарище и воспитывать молодое поколение на подобных примерах мужества", — сказал начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.

Мемориальная доска открыта на территории пожарной части № 7, где работал старший пожарный-спасатель Арслан Курманбеков.

Арслан Курманбеков родился 23 августа 1994 года в Алматинской области. В органах гражданской защиты работал с 14 декабря 2015 года.

В мае 2023 года Арслан был составе оперативной группы, которая тушила пожар на территории Иле-Алатауского национального природного парка.На пожарного упал горящий ствол дерева. Получив травмы, несовместимые с жизнью, мужчина скончался.

Коллеги вспоминали Арслана как дружелюбного, весёлого молодого человека. Накануне трагедии он собирался жениться.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента от 15 мая 2023 года старший пожарный-спасатель пожарной части № 7 Арслан награждён государственной наградой "Айбын" ІІІ степени посмертно. Награду передали его маме.