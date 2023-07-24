Медведь напал на мужчину в СКО

Пострадавшему ампутировали руку.

43-летний житель Северо-Казахстанской области лишился руки после нападения медведя. За его вторую руку борются врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Инцидент произошёл в конце июня. На сотрудника зоопарка в зоне отдыха, расположенной в Кызылжарском районе, напал бурый медведь.

"Сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что дикое животное нанесло кусаные раны 43-летнему мужчине, принятому в зону отдыха на испытательный срок по договору оказания услуг для уборки территории и кормления животных. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по уголовной статье "Нарушение правил охраны труда". Проводятся следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Бригада скорой на месте оказала помощь пострадавшему и доставила его в больницу. Одну руку мужчине ампутировали сразу. За вторую – борются. Пока никаких прогнозов на возможность сохранения руки врачи не делают.