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  • Диван скинули на голову прохожего: житель Актау ждёт операции
Lada.kz Сегодня, 15:18
116
Сегодня, 15:18
116
Фото: Lada.kz

Диван скинули на голову прохожего: житель Актау ждёт операции

Врачи областной больницы в Актау рассказали о состоянии мужчины, на голову которому с балкона выбросили диван, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили медики, состояние пациента по-прежнему остаётся крайне тяжёлым.

Для проведения операции из Астаны сегодня прибудут врачи.

"Состояние пациента крайне тяжёлое. Врачи предпримут всё необходимое", — сообщили областной больнице.

Напомним, в начале прошлой недели в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель.  Мужчину госпитализировали в Мангистаускую областную больницу с переломом шейного позвонка.

Правоохранители завели уголовное дело и проводят расследование.

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#несчастный случай #Актау
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:18
116
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