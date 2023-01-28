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Сегодня, 15:18
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116Фото: Lada.kz
Диван скинули на голову прохожего: житель Актау ждёт операции
Врачи областной больницы в Актау рассказали о состоянии мужчины, на голову которому с балкона выбросили диван, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Как сообщили медики, состояние пациента по-прежнему остаётся крайне тяжёлым.
Для проведения операции из Астаны сегодня прибудут врачи.
"Состояние пациента крайне тяжёлое. Врачи предпримут всё необходимое", — сообщили областной больнице.
Напомним, в начале прошлой недели в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель. Мужчину госпитализировали в Мангистаускую областную больницу с переломом шейного позвонка.
Правоохранители завели уголовное дело и проводят расследование.
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