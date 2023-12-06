Мажилис ратифицировал соглашение о защите инвестиций с Катаром

Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Сингапура о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает BaigeNews.kz.

Соглашение было подписано 12 октября 2022 года с целью создания благоприятных условий для экономического сотрудничества, а также стимулирования предпринимательских инициатив и увеличения благосостояния обоих государств.

Стороны оставляют за собой право в соответствии со своим национальным законодательством устанавливать чувствительные секторы экономики и связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены.

"Следует отметить, что соглашение носит зонтичный характер, направленный на закрепление взаимных международно-правовых гарантий прав инвесторов при обеспечении инвестиционной деятельности на территории двух сторон", - подчеркнула на заседании исполняющая обязанности министра иностранных дел Назира Нурбаева.

Спикер отметила, что в настоящее время есть 49 аналогичных двусторонних соглашений в инвестиционной сфере. До конца года в планах подписание ещё одного - с Саудовской Аравией. Вместе с тем, депутат Мажилиса Динара Шукижанова напомнила, что ещё в 2008 году между Казахстаном и Катаром уже было подписано соглашение с аналогичным предметом регулирования. Однако тогда закон о его ратификации принят не был.

"В 2017 году работа по ратификации указанного соглашения была возобновлена, но закон так и не был принят. Прошло 15 лет, а воз и ныне там. У меня два вопроса: почему то соглашение не было ратифицировано и насколько кардинально изменено по содержанию данное соглашение в отличие от первого или это концептуально новый документ?", - задалась вопросом Динара Шукижанова.

Исполняющая обязанности министра иностранных дел объяснила, что в 2010 году Казахстан проходил процедуру вступления в ВТО. А так же было необходимо провести работу по проверке соответствия нормам организации.