Мажилис ратифицировал соглашение о защите инвестиций с Катаром
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Сингапура о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает BaigeNews.kz.
Соглашение было подписано 12 октября 2022 года с целью создания благоприятных условий для экономического сотрудничества, а также стимулирования предпринимательских инициатив и увеличения благосостояния обоих государств.
Стороны оставляют за собой право в соответствии со своим национальным законодательством устанавливать чувствительные секторы экономики и связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены.
"Следует отметить, что соглашение носит зонтичный характер, направленный на закрепление взаимных международно-правовых гарантий прав инвесторов при обеспечении инвестиционной деятельности на территории двух сторон", - подчеркнула на заседании исполняющая обязанности министра иностранных дел Назира Нурбаева.
Спикер отметила, что в настоящее время есть 49 аналогичных двусторонних соглашений в инвестиционной сфере. До конца года в планах подписание ещё одного - с Саудовской Аравией. Вместе с тем, депутат Мажилиса Динара Шукижанова напомнила, что ещё в 2008 году между Казахстаном и Катаром уже было подписано соглашение с аналогичным предметом регулирования. Однако тогда закон о его ратификации принят не был.
"В 2017 году работа по ратификации указанного соглашения была возобновлена, но закон так и не был принят. Прошло 15 лет, а воз и ныне там. У меня два вопроса: почему то соглашение не было ратифицировано и насколько кардинально изменено по содержанию данное соглашение в отличие от первого или это концептуально новый документ?", - задалась вопросом Динара Шукижанова.
Исполняющая обязанности министра иностранных дел объяснила, что в 2010 году Казахстан проходил процедуру вступления в ВТО. А так же было необходимо провести работу по проверке соответствия нормам организации.
"Кроме того, нужно отметить, что Национальный банк с Министерством финансов приняли новую политику в отношении проверки платежей на предмет финансирования терроризма. Здесь тоже необходимо было убедиться, что нормы в данном соглашении могли устанавливать возможность для такой проверки. В 2022 году, соответственно, во время госвизита Эмира Катара в Казахстан соглашение было подписано уже в новой редакции. В связи с тем, что были такие изменения, с тех пор проводится процедура ратификации", - подытожила Назира Нурбаева.
Самое читаемое
- Все счета заблокировали у "АрселорМиттал Темиртау": шахтёры и металлурги могут остаться без медпомощи
- Вопрос газифицикации Петропавловска поднял аким СКО
- В столице внедряют интеллектуальную систему по разгрузке дорог
- Осуждённому за взятку выдали государственное жильё в Костанае
- Астанчане устроили концерт и пляски в честь газификации их ЖК