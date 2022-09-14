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"Массовый голод, природные катастрофы, война" - о чём говорили религиозные лидеры на Съезде в Казахстане
Религиозные лидеры на VII Съезде обсудили важные мировые проблемы. Они говорили о массовом голоде, природных катастрофах, а также радикализации и военных конфликтах, передает BaigeNews.kz.
Верховный имам египетского университета Аль-Азхар шейх Ахмад ат-Тайеб отметил, что мир еще не успел отойти от пандемии коронавируса, как его охватили другие беды.
"Пандемии и катастрофы. природные, политические и якобы экономические, которые человек создал своими руками в силу своего эгоизма. Они поразили людей, священный Коран говорил об этих явлениях и их последствиях около 15 веков назад. Там был упомянут процесс участия человека в дела земли. Мы не думаем, что нам следует напоминать вам, что человечество сегодня испытывает ужас и страх по причине неожиданных изменений природы и климата, которые выражаются в потеплении, лесных пожарах, угрозе затопления городов и схода селей, пересыхания некоторых рек, падежа большого количества живых существ и многого другого, что мы видим собственными глазами", - сказал он в своей речи.
Имам напомнил, что все постигшие нас в последнее время беды вызваны политическими действиями, которые потрясли устои мировой экономики.
Митрополит Волоколамский Антоний, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата считает, что событие последнего времени показали реальную силу информационного оружия.
"Легко стало создать в инфопространстве образ врага, указать на него пальцем и вызвать ненависть ко всему, что с ним связано. Мировое сообщество переживает очень сложный период. Поляризация между отдельными странами и глобальными центрами силы стала сильна как никогда прежде. Стала очень явной угроза массового голода, угроза глобального конфликта и даже угроза ядерной катастрофы. Сегодня ответственность за судьбы людей, за их нравственное состояние ложится на нас, на религиозных лидеров. Именно вера остается единственным барьером, отделяющим человечество от хаоса и анархии", - добавил митрополит.
Папа Римский Франциск считает, что самый большой фактор риска сегодня по-прежнему бедность. Он призвал быть ближе к "оставленным, маргиналам, самым слабым и бедным, кто скрыто страдает, далеко от софитов".
"По этому поводу Абай мудро замечал: "Могут ли те, кто голодает, сохранять ясный ум и выказывать усердие в учёбе?" Бедность и распри порождают насилие и жадность. Пока свирепствуют неравенство и несправедливость, невозможно остановить вирусы, худшие, чем ковид - ненависть, насилие, терроризм. Это приводит нас ко второй проблеме планетарного масштаба, которая особым образом касается верующих - проблеме мира. Последнее десятилетие - это главная тема диалога между религиозными главами. И всё же мы видим, что и наши дни отмечены язвой войны, атмосферой безнадёжных конфликтов, неспособрностью сделать шаг назад и протянуть руку другому. Нужен призыв, толчок, и он, братья и сёстры, должен исходить от нас", - сказал он.
Ранее архиепископ Томаш Бернард Пэт, выступая на секретариате Съезда лидеров мировых и традиционных религий, отметил, что люди критически оценивают проведение Съезда из-за финансовых трат:
"Съезд стоит труда и денег, но две минуты войны между двумя странами стоят намного больше, даже в материальном плане, не считая человеческих жертв. Надо строить мир, вкладывать деньги, делать такие мероприятия, чтобы сохранять мир и согласие. Казахстан правильно делает, что строит мир не только ради себя, но и для всего мира".
Напомним, Съезд лидеров мировых и традиционных религий в нур-Султане продлится два дня, с 14 по 15 сентября.
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