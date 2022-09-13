"Казахстан строит мир для всего мира" - архиепископ Томаш Пэт

Архиеписков Томаш Бернард Пэт, выступая на секретариате Съезда лидеров мировых и традиционных религий, отметил, что люди критически оценивают проведение Съезда из-за финансовых трат, передает BaigeNews.kz.

"Съезд стоит труда и денег, но две минуты войны между двумя странами стоят намного больше, даже в материальном плане, не считая человеческих жертв. Надо строить мир, вкладывать деньги, делать такие мероприятия, чтобы сохранять мир и согласие. Казахстан правильно делает, что строит мир не только ради себя, но и для всего мира".