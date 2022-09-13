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  • "Казахстан строит мир для всего мира" - архиепископ Томаш Пэт
catholic-kazakhstan.org Сегодня, 11:17
237
Фото: catholic-kazakhstan.org

"Казахстан строит мир для всего мира" - архиепископ Томаш Пэт

Архиеписков Томаш Бернард Пэт, выступая на секретариате Съезда лидеров мировых и традиционных религий,  отметил, что люди критически оценивают проведение Съезда из-за финансовых трат, передает BaigeNews.kz.

"Съезд стоит труда и денег, но две минуты войны между двумя странами стоят намного больше, даже в материальном плане, не считая человеческих жертв. Надо строить мир, вкладывать деньги, делать такие мероприятия, чтобы сохранять мир и согласие. Казахстан правильно делает, что строит мир не только ради себя, но и для всего мира".

Напомним, что VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдёт 14-15 сентября в столице Казахстана.

Ранее архиепископ Томаш Бернард Пэта  в интервью BaigeNews.kz поделился эксклюзивными подробностями визита Папы Римского Франциска в Казахстан на заседание Съезда.

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#Съезд лидеров мировых религий #политика
Сегодня, 11:17
237
Зарина Козова Журналист

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