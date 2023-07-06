Массовое отравление в Кентау: стафилококк и сальмонеллёз обнаружили у работников кафе

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Стафилококк и сальмонеллёз обнаружили у работников кафе в Кентау, где произошло массовое отравление, передаёт BaigeNews.kz по ссылкой на otyrar.kz.



Первые результаты расследования показали, что в жареной курице, которую подавали пострадавшим в кафе "Ризык Рауаны", был возбудитель сальмонеллёза. Кроме того, у шести работников диагностировали стафилококк, все они обслуживали отравившихся людей. За ними сейчас наблюдают врачи.

"Из 37 проб пищи, взятых на лабораторное исследование, положительный результат выявлен у 16-ти. В продукции чикен был обнаружен сальмонеллёз. Кроме того, у шести работников, а именно у повара, помощника повара, официанта, техперсонала, кассира, сотрудника службы доставки выявлен стафилококк. Ещё у двух сотрудников обнаружены возбудители сальмонеллы", — рассказал руководитель ДСЭК Туркестанской области Нурбек Нышанов.

Сообщалось, в конце июня после посещения кафе "Ризык Рауаны" в Кентау отравились 93 человека, в том числе дети. Большинство пострадавших уже выписали из больницы.

Возбуждено уголовное дело.