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  • Массовое отравление в Кентау: стафилококк и сальмонеллёз обнаружили у работников кафе
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:46
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Сегодня, 07:46
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Массовое отравление в Кентау: стафилококк и сальмонеллёз обнаружили у работников кафе

Стафилококк и сальмонеллёз обнаружили у работников кафе в Кентау, где произошло массовое отравление, передаёт BaigeNews.kz по ссылкой на otyrar.kz.
 
Первые результаты расследования показали, что в жареной курице, которую подавали пострадавшим в кафе "Ризык Рауаны", был возбудитель сальмонеллёза. Кроме того, у шести работников диагностировали стафилококк, все они обслуживали отравившихся людей. За ними сейчас наблюдают врачи. 

"Из 37 проб пищи, взятых на лабораторное исследование, положительный результат выявлен у 16-ти. В продукции чикен был обнаружен сальмонеллёз. Кроме того, у шести работников, а именно у повара, помощника повара, официанта, техперсонала, кассира, сотрудника службы доставки выявлен стафилококк. Ещё у двух сотрудников обнаружены возбудители сальмонеллы", — рассказал руководитель ДСЭК Туркестанской области Нурбек Нышанов.

Сообщалось, в конце июня после посещения кафе "Ризык Рауаны" в Кентау отравились 93 человека, в том числе дети. Большинство пострадавших уже выписали из больницы. 

Возбуждено уголовное дело.

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Сегодня, 07:46
461
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