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inform.kz Сегодня, 11:18
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Сегодня, 11:18
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Фото: inform.kz

Уголовное дело завели по факту массового отравления в Кентау

По факту массового отравления в Кентау возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Напомним, что 28 июня за медицинской помощью обратились 58 человек, в том числе 27 детей. Выяснилось, что все они заказывали еду в одном из кафе быстрого питания. Сейчас 19 человек госпитализированы в инфекционное отделение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Специалисты взяли в кафе пробы для лабораторного исследования.

К слову, это не первое массовое пищевое отравление в Кентау. Осенью прошлого года в больницы города госпитализировали 168 человек. Они заказывали еду в этом же местном кафе. Тогда общепит временно закрыли. Санэпиднадзор выяснил, что у владельца заведения не было санитарных документов, а у поваров - справок о прохождении медосмотра.

"Все больные проявляют жалобы на повышение температуры, многократную рвоту, жидкий стул. Свое заболевание все связывают с употреблением пищевой продукции, которая была приобретена в кафе "Ризык Рауаны". На сегодня деятельность кафе приостановлена, начата внеплановая проверка. Привлечены специалисты областного Департамента санэпид контроля. Возбуждено уголовное дело. Противоэпидемические мероприятия в очаге сейчас продолжаются", - сообщила вице-министр здравоохранения-главный государственный санврач РК Айжан Есмагамбетова.

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Сегодня, 11:18
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