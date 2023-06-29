Уголовное дело завели по факту массового отравления в Кентау

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По факту массового отравления в Кентау возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Напомним, что 28 июня за медицинской помощью обратились 58 человек, в том числе 27 детей. Выяснилось, что все они заказывали еду в одном из кафе быстрого питания. Сейчас 19 человек госпитализированы в инфекционное отделение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Специалисты взяли в кафе пробы для лабораторного исследования.

К слову, это не первое массовое пищевое отравление в Кентау. Осенью прошлого года в больницы города госпитализировали 168 человек. Они заказывали еду в этом же местном кафе. Тогда общепит временно закрыли. Санэпиднадзор выяснил, что у владельца заведения не было санитарных документов, а у поваров - справок о прохождении медосмотра.