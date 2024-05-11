В этом году 120 молодых специалистов поедут работать в глубинку Атырауской области. В основном это выпускники педагогических и медицинских вузов страны. Они заключили договоры по программе "С дипломом в село" и теперь должны отработать в одном из сельских учреждений. Одними из привлекательных сторон проекта являются подъёмные и льготы на жильё, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Мастер спорта по гиревому спорту Сахи Даруиш решился на перемены сразу, узнав о программе "С дипломом в село". Государственный проект даёт его участникам возможность получить льготный кредит на жильё. Вместе с семьей в Жылыойский район приехал из Кызылорды. Говорит, что доволен сельской жизнью.

"Недавно я приехал в город Кульсары и устроился на работу в село Жана Каратон. Моя цель – научить ребят здоровому образу жизни, хочу, чтобы они полюбили спорт. Я верю, что в будущем у меня появятся сильные спортсмены", — говорит Сахи Даруиш.

Программа "С дипломом в село" помогает решать проблему нехватки специалистов в глубинках. В прошлом году в этот район приехали 20 квалифицированных сотрудников, и сейчас они работают в школах, больницах, ведут спортивные кружки.

"17 специалистам выплатили подъёмные пособия на сумму 2 миллиона 415 тысяч тенге. Ещё 3 сотрудника получили льготные кредиты на жильё. Приобретены дома для приехавших работать в селе Жаңа Қаратон и в Аккиизтогайском сельском округе", — рассказала главный специалист отдела предпринимательства и сельского хозяйства Жылыойского района Анаргуль Жанаева.

На этот год средства из бюджета на поддержку тех, кто пожелал работать в сельской местности, также запланированы. Это 44 миллиона тенге на подъёмные и на жильё ещё 329 миллионов. В акимате надеются, что молодые специалисты, приехав в село на время, захотят там остаться навсегда.