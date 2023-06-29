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tomalogy.org Сегодня, 18:01
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Сегодня, 18:01
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Фото: tomalogy.org

Число отравившихся в кафе в Кентау достигло 93

Число пострадавших при отравлении в кафе в Кентау достигло 93 человек, передаёт BaigeNews.kz по ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Заболевших 93, из них дети 41. На стационарном лечении 68, 25 - на амбулаторном. В реанимации нет больных", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что после посещения одного из кафе Кентау 58 человек оказались в больнице с отравлением. Возбуждено уголовное дело.

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Сегодня, 18:01
268
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