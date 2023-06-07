"Масштабный ремонт" - в МИИР разъяснили причину опозданий поездов Тальго

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В министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали о ремонте ЖД-инфраструктуры в ответе на запрос редакции BaigeNews.kz о причинах опозданий поездов Тальго. Напомним, "высокоскоростные" пассажирские составы регулярно опаздывают. "Пассажирские перевозки" в качестве официальной причины уже называли ремонт и связанные с ним ограничения скорости.

В министерстве информацию подтверждают. ЖД-пути "оздоровляют" в Атырауском, Актюбинском, Кызылординском, Костанайском, Павлодарском, Семейском и Алматинском регионах. В это время предоставляются так называемые технологические "окна".

"В текущем году АО "НК "Қазақстан темір жолы" увеличил объёмы работ по ремонту инфраструктуры. Проведение путевых работ необходимо для обеспечения жизнедеятельности железной дороги, безопасности движения поездов, а также для своевременной подготовки инфраструктуры к перевозкам массовых социальных грузов (зерно, уголь) в осенние-зимние периоды. В целом, в этом году запланированы работы по оздоровлению пути в объеме свыше 1,1 тыс. км, предусмотрена замена свыше 108 тыс. шпал и 634 комплектов стрелочных переводов", - сообщили в комитете транспорта МИИР.

Самые длительные "окна" - на участке Мойынты – Караганда – Астана, где в сутки проходят 50 пассажирских поездов:

"На участке ведутся масштабные ремонтные работы по очистке загрязненного балласта, смене старогодних железобетонных шпал, восстановлению целостности рельсовых плетей с применением машин тяжелого типа. Во время "окон" движение поездов на отдельных участках осуществляется с ограниченной скоростью, что влияет на соблюдение расписания движения пассажирских и грузовых поездов".

В МИИР также опровергли сведения, что задержки могут быть вызваны решением более скорой отправки грузовых составов, чем пассажирских по причине того, что они могут быть более выгодны финансово для КТЖ:

"Никаких указаний отдавать приоритет грузовым перевозкам нет. Пропуск поездов осуществляется по следующей установленной очерёдности:

- перевозки, осуществляемые для восстановления движения поездов и тушения пожаров;

- воинские перевозки;

- перевозки пассажиров в международном сообщении;

- перевозки пассажиров внутри страны;

- перевозки почтовых отправлений, багажа, грузобагажа;

- специальные перевозки;

- перевозки грузов".

Когда ремонт завершится, и поезда будут соблюдать указанный на билетах график, неизвестно. Тем временем, в КТЖ официально предупредили о снижении скорости в направлении Астаны, Алматы, Шымкента, Петропавловска, Жезказгана и Уральска.