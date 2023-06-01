КТЖ снизит скорость поездов по нескольким направлениям

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В АО "НК "КТЖ" сообщили, что на некоторых участках железнодорожных путей введены временные ограничения скорости движения поездов, передаёт BaigeNews.kz.

Это связано с проведением плановых работ по модернизации и текущему содержанию железнодорожной инфраструктуры.

"Возможны задержки поездов в направлении Астаны, Алматы, Петропавловска, Шымкента, Жезказгана и Уральска", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру "1433" и через Телеграмм бот KTZH_PP_BOT.

Отметим, что вопрос о систематичных задержках пассажирских составов КТЖ поднимался казахстанцами неоднократно.