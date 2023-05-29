Почему поезд "Тальго" регулярно опаздывает

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Почему поезд "Тальго" сообщением "Астана - Шымкент", "Шымкент - Астана" регулярно опаздывает, в АО "Пассажирские перевозки" объяснили ограничениями скорости и ремонтом на дорогах, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, вопрос о систематичных задержках пассажирских составов КТЖ поднимался казахстанцами неоднократно. Так, в феврале на запрос редакции BaigeNews.kz национальный перевозчик ответил, что причиной несоблюдения графика стали "выданные ограничения скорости на железнодорожных участках, в целях обеспечения безопасности движения поездов и недопущения внештатных ситуаций, в связи с погодными условиями, а также проведение плановых видов ремонта пути".

Однако в апреле и мае 2023 года, когда поезд Тальго сообщением "Астана - Шымкент", "Шымкент - Астана" регулярно опаздывал, погода стояла хорошая. На этот раз КТЖ указал на ограничения скорости на двух участках и "традиционный" ремонт:

"27 апреля т.г. пассажирский поезд №86/85 "Астана-Шымкент" прибыл на ст.Шымкент в 14 часов 59 минут с опозданием на 01 час 19 минут; 19 апреля т.г. пассажирский поезд №86/85 "Шымкент-Астана" прибыл на ст. Нурлы жол в 10 часов 48 минут с опозданием на 01 час 30 минут; 15 апреля т.г. пассажирский поезд №86/85 "Астана-Шымкент" прибыл на ст.Шымкент в 14 часов 33 минуты с опозданием на 53 минуты; 04 апреля т.г. пассажирский поезд №86/85 "Шымкент-Астана" прибыл на ст. Нурлы жол в 11 часов 48 минут с опозданием на 02 час 30 минут; 01 апреля т.г. пассажирский поезд №86/85 "Астана-Шымкент" прибыл на ст.Шымкент в 14 часов 38 минут с опозданием на 58 минут; - 13 мая т.г. пассажирский поезд №86/85 "Астана-Шымкент" прибыл на ст.Шымкент в 17 часов 08 минут с опозданием на 03 часа 08 минут. Причиной опоздания послужили установленные ограничения скорости на участках Астана-Караганды, Сарышаган-Шу, а также в связи проводимыми ремонтными работами на Карагандинском и Жамбылском отделении дороги", - ответили в АО "Пассажирские перевозки".

Когда железнодорожники завершат ремонт на путях, остаётся неизвестным. Без ответа национальный перевозчик оставил и наш вопрос о том, "какой орган является надзорным за выполнение условий АО "Пассажирские перевозки" перед пассажирами". Однако при этом обещал, что казахстанцы могут получить денежную компенсацию за несоблюдение поездами своего расписания: