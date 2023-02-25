"Поезд ушёл". Почему "Тальго" опаздывает и приносит убытки

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Недавно премьер-министр страны Алихан Смаилов в ответе на депутатский запрос заявил, что средний износ подвижного пассажирского состава КТЖ составляет 47,6%. А поезда "Тальго" так и вообще убыточны. Корреспондент BaigeNews.kz узнавал причины.

Поезд ушёл

На практике пассажиры, конечно, хвалят "Тальго" за комфорт, но признают, что в последнее время составы не соблюдают временной график.

В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" признали, что поезда "Тальго" действительно опаздывают, и это — вынужденная мера.

"Причиной опоздания послужили выданные ограничения скорости на железнодорожных участках в целях обеспечения безопасности движения поездов и недопущения внештатных ситуаций, в связи с погодными условиями, а также проведения плановых видов ремонта пути снижена пропускная способность ж/д-участков. Вместе с тем, для обеспечения безопасности движения поезда в ПТО Patentes Talgo S.L. проводится техническая подготовка состава в рейс, где сокращение времени опоздания поезда не предоставляется возможным", - пояснили в АО "Пассажирские перевозки".

Помимо опозданий градус недовольства некоторых пассажиров поднимает работа справочной службы "1433".

Реальный случай — 11 февраля 2023 года многие пассажиры, ожидавшие на станции Кокшетау пассажирский поезд "Тальго" по маршруту 106Т "Петропавловск — Алматы", не смогли уехать, потому что в справочной людям пообещали, что поезд из Петропавловска прибудет на станцию с опозданием на четыре часа, а по факту он уехал с задержкой в три с небольшим часа. Люди, понадеявшиеся на данные справочной службы, приехали на вокзал спустя положенные четыре часа и только там узнали, что поезд уже ушёл. Телефоны справочной вокзала отныне не дают пассажирам, направляя в общереспубликанскую справочную.

В Пассажирских переводках пояснили, что услуги по предоставлению справочной информации оказывает АО "Транстелеком".

"В соответствии с условиями договора между компаниями, операторы справочной службы "1433" при информировании абонентов о времени задержки поездов руководствуются данными автоматизированной системы управления "Экспресс". Учитывая особенности организации движения пассажирского железнодорожного транспорта, включающего в себя ограничение скорости движения пассажирских поездов на некоторых участках в силу недопущения нарушений безопасности движения, обусловленных погодными условиями, возможны отклонения от графика в движении поездов как в сторону увеличения времени опоздания, так и сокращения. В связи с чем, операторами предоставляется информация об ориентировочном времени задержки поездов и даются рекомендации периодически уточнять информацию", - сообщили в АО "Пассажирские перевозки".

А тем пассажирам, которых справочная неверно проинформировала, посоветовали для проведения служебного расследования обратиться с жалобой, указав данные о звонке - дату обращения и свой номер.

ЧП на поездах

В феврале 2023 года и в сентябре 2022 в поездах "Тальго" также на маршруте "Алматы-Петропавловск-Алматы" случились непредвиденные чрезвычайные ситуации. Третьего февраля в 21.57 на участке Аршалы - Анар Карагандинской области поезд остановили из-за пожара в техническом вагоне в конце состава. А 21-го сентября, в 4:27 пассажирский поезд сообщением Алматы - Петропавловск произвёл экстренную остановку на участке Караганда — Астана. Причина — опять-таки возгорание в техническом вагоне, расположенном в конце состава.

"Возгорания в пассажирском поезде №105/106 сообщением "Алматы - Петропавловск" допущены вследствие проведения некачественного технического обслуживания компанией "Patentes Talgo S.L.". По данным случаям проведены расследования и разработаны соответствующие мероприятия по недопущению подобных случаев", - отметили в АО "Пассажирские перевозки".

"Во всём виноват тенге"

Премьер-министр Алихан Смаилов в ответе на депутатский запрос сообщил об убыточности поездов "Тальго", несмотря на более высокую стоимость проезда для пассажиров.

В АО "Пассажирские перевозки" пояснили, что одной из основных причин убытков является зависимость стоимости техобслуживания от курса тенге к евро, ведь запчасти для ремонта составов изготовляют в Европе.

"На момент заключения договора на техническое обслуживание в 2012 году курс евро составлял 220 тенге, на сегодняшний день курс евро составляет около 500 тенге. Также на рост расходов, связанных с организацией движения поездов оказывает существенное влияние удорожание стоимости дизельного топлива, так, в сравнении с началом 2022 года цены на дизельное топливо выросли более чем на 70% (летнее на 82%, зимнее на 52%)", - сообщил национальный перевозчик.

Вместе с тем, за последние годы АО "Пассажирские перевозки" при поддержке КТЖ и уполномоченных госорганов провели значительную работу по сокращению убытков. В компании сообщили, что получена скидка на техобслуживание вагонов в размере 20%, увеличена доля тенге в стоимости технического обслуживания до 50%, увеличено количество маршрутов, курсирующих по социально значимым направлениям, реализован ряд маркетинговых инициатив, увеличена оборачиваемость подвижного состава за счёт оптимизации маршрутной сети.

"В результате вышеуказанной работы с 2018 по 2022 годов убытки от курсирования вагонов Тальго снижены в шесть раз. При сохранении курса евро к тенге на текущем уровне и своевременной индексации выделяемых субсидий Национальным перевозчиком ставится задача вывести перевозки в поездах Тальго на безубыточный уровень", - отметили в АО "Пассажирские переводки".

Надежда на импорт

Правительство уже объявило, что в период с 2023 по 2026 год планируется приобрести 187 тепловозов отечественной и российской сборки, а также 245 новых электровозов, выпущенных по европейским технологиям Alstom. Кроме того, к 2029 году в Казахстане появятся новенькие вагоны, произведённые по европейской технологии компании Stadler и 307 российских пассажирских вагонов.

А вопрос отслеживания движения поездов в режиме онлайн, возможно, будет решён благодаря меморандуму между КТЖ и международной компанией спутниковой связи OneWeb - Network Access Associates Ltd. Если зарубежная компания сможет покрыть спутниковым интернетом территоию Казахстана и обеспечить поезда приёмниками сигнала с низкоорбитальной спутниковой группировки, это приведёт к тому, что сами поезда будут всегда на связи, как и их пассажиры.