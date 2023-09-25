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Маслихат Текели незаконно повысил земельный налог

Сегодня, 10:39
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:39
Сегодня, 10:39
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Фото: baigenews.kz

По протестам прокуратуры Текели отменены два решения городского маслихата о повышении ставок земельного налога на 20%, передаёт BaigeNews.kz.

По информации прокуратуры Жетысу, нормативные правовые решения маслихатов подлежат государственной регистрации в органах юстиции. Без этого условия они не могут вступить в силу.

"Решения местного представительного органа не были зарегистрированы в органах юстиции,  соответственно не имели юридическую силу. Несмотря на это, налоговый орган с налогоплательщиков взымал плату на земельный налог по повышенной ставке", - сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что около пяти тысяч землепользователей, в том числе 400 предпринимателей, платили налог по повышенной ставке. Сейчас им возвращают излишне уплаченные суммы.

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