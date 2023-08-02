Марихуану обнаружили в авто и гараже сельчанина в ВКО

Свыше 20 килограммов марихуаны изъяли у жителя Глубоковского района Восточно-Казахстанской области, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

20 июля в Глубоковский РОП поступила оперативная информация о том, что в ходе проведения ОПМ “Карасора” сотрудниками УПН ДП ВКО совместно с ОКП Глубоковского РОП, ЦКС и спецподразделения УТВ ДП ВКО на автодороге Усть-Каменогорск – Риддер была остановлена автомашина Lada Priora под управлением 37-летнего мужчины.

В ходе безотлагательного обыска авто, в багажнике обнаружили полиэтиленовый пакет белого цвета, внутри которого находились 20 полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является марихуаной высушенная, общим весом 1943,75 граммов.

Также во время обыска гаража, принадлежащему водителю, изъяли пластиковую тару с остатками вещества, сверток полимерный и полиэтиленовый мешок, две фляги емкостью 40 литров, наполненные марихуаной, общим весом более 20 килограммов.

Во время допроса задержанный признался в содеянном. В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК – "незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта", что влечет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.