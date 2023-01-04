open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития
Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития Сегодня, 10:37
159
Сегодня, 10:37
159

Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития

Указом Президента нашей республики Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ускенбаев Каирбек Айтбаевич освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Сообщается, что Карабаев Марат Каримжанович родился 4 июля 1987 года.

В 2010 году c отличием закончил университет Уорвик (Великобритания) по программе "Болашақ" – специальность "Производственно-системная инженерия", в 2015 году закончил Таразский государственный университет им. Дулати М.Х. по специальности "Экономика".

В разные годы работал в государственных структурах Республики Казахстан.

С 2011 по 2013 годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, Министерстве индустрии и новых технологий РК на должностях эксперта и главного эксперта.

С 2013 года работал в Департаменте транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК на должности руководителя управления.

В 2014 году – заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

С ноября 2015 по 2017 годы работал на должности руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С мая 2018 по июль 2020 года – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июля 2020 года по июль 2021 года - Председатель Комитета индустриального развития МИИР РК.

С июля 2021 года по сегодняшний день был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Марат Карабаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:37
159
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх