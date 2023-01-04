Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития

С 2011 по 2013 годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, Министерстве индустрии и новых технологий РК на должностях эксперта и главного эксперта.

С 2013 года работал в Департаменте транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК на должности руководителя управления.

В 2014 году – заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

С ноября 2015 по 2017 годы работал на должности руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.

С мая 2018 по июль 2020 года – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июля 2020 года по июль 2021 года - Председатель Комитета индустриального развития МИИР РК.

С июля 2021 года по сегодняшний день был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан