Люксовые авто и недвижимость на 600 миллиардов тенге забрали у коррупционеров в Казахстане

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Антикоррупционная служба в этом году обеспечила возврат государству незаконно приобретённых имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

В их число входят дорогостоящая недвижимость, люксовые автомобили, драгоценные металлы и ювелирные изделия, а также в наличные денежные средства.