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  • Люксовые авто и недвижимость на 600 миллиардов тенге забрали у коррупционеров в Казахстане
irbistv.kz Сегодня, 16:24
221
Сегодня, 16:24
221
Фото: irbistv.kz

Люксовые авто и недвижимость на 600 миллиардов тенге забрали у коррупционеров в Казахстане

Антикоррупционная служба в этом году обеспечила возврат государству незаконно приобретённых имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

В их число входят дорогостоящая недвижимость, люксовые автомобили, драгоценные металлы и ювелирные изделия, а также в наличные денежные средства.

"Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге. Все возвращенные активы, по поручению Президента, будут направлены на строительство школ", - резюмировали в Антикоре.

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#авто #Недвижимость #антикор
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:24
221
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