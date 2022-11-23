"Люди ночуют в аэропортах" - казахстанец о закулисье ЧМ в Катаре

Фото: из личного архива Ербола Каирова

Внимание болельщиков всего света сейчас привлечено к чемпионату мира по футболу, который проходит в Катаре. Открытие мундиаля прошло 20-го ноября. Однако за пару дней проведения турнира уже произошли громкие сенсации. Так, например, сборная Аргентины неожиданно уступила Саудовской Аравии.

Вне поля проходят не менее интересные моменты, которые остаются за кадрами.

Об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с казахстанским комментатором и главным редактором портала Meta-ratings.kz Ерболом Каировым, который находится в Катаре.

"В Катаре сейчас организован настоящий футбольный праздник. Помимо матчей здесь проходят культурные, развлекательные программы. Однако попасть в страну не так легко. Здесь действует специальная система "Hayya", и без её одобрения сюда не заехать в период проведения чемпионата мира. Это большая проблема для туристов. Ведь кто-то хочет просто насладиться футбольной атмосферой и приехать, но в страну сейчас запускают только с билетами на матч. При этом есть пробелы и в самой этой системе. Не все болельщики могут попасть в Катар, даже имея билеты на игры и бронь в отеле, так как зачастую "Hayya" долго их проверяет. Меня система подтвердила через три дня после заявки, а есть случаи, когда и через семь дней не подтверждает. Люди ночуют из-за этого в аэропортах. Это большая проблема".

Фото из личного архива Ербола Каирова

По словам Ербола, он приехал на чемпионат на восемь дней. За два дня, что он находится в Дохе, журналист успел посетить матчи Англия-Иран и Франция-Австралия и планирует аккредитоваться на игры Испания – Коста-Рика, Швейцария – Камерун и Англия – США.

"Как только приехал, сразу забрал аккредитацию. У меня ещё целая неделя впереди, поэтому думаю, что встречу звёзд мировой величины, и, возможно, удастся взять интервью. Видел, например, как Дидье Дрогба и Юрген Клинсман работали на играх в качестве телевизионных экспертов". Добавлю, что на пресс-конференцию, в микст-зону (зона на стадионе, отведённая для общения журналистов со спортсменами – прим. автора) нужны отдельные билеты. Их тяжело получить, так как журналистов очень много. Большинство из таких стран как Англия, Франция, Германия, Испания, Аргентина".

В Дохе температура воздуха составляет 30 градусов. Но при этом на стадионах холодно из-за кондиционеров.

"Не скажу, что в городе сильная жара, а вот на матчи с собой лучше брать тёплую одежду. Многие жалуются из-за больших перепадов температур. То есть на улице люди ходят в футболках и шортах, а на стадионе уже сидят в теплой одежде. Сильно дует в ноги и спины болельщикам. Даже сами футболисты умудрились простудиться в отелях. У журналистов на турнире плотный график, - рассказывает журналист. - Поэтому на культурные и развлекательные мероприятия почти не остаётся времени. Для того, чтобы аккредитоваться на матч, нужно занять очередь в медиа-центре и после этого получить дополнительные места. Всех журналистов забирают на стадион на одном автобусе, а затем привозят в Центр аккредитации. Это очень удобно. Что касается болельщиков, то они могут спокойно передвигаться с "Hayya" по городу на автобусах".

Спортивный комментатор отмечает, что делать прогнозы касательно победителя чемпионата сложно. Но добавляет, что на мировых турнирах явный фаворит - Бразилия.