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  • Сенсация: Аргентина проиграла Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу
Getty Images Сегодня, 18:09
241
Сегодня, 18:09
241
Фото: Getty Images

Сенсация: Аргентина проиграла Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Аргентины стартовала с поражения на чемпионате мира по футболу в Катаре, передаёт BaigeNews.kz.

В первом матче группы С аргентинцы уступили соперникам со счётом 2:1.

У победителей голы забили Салех Аль Шехри и Салем Аль-Давсари. Единственный гол в стане аргентинцев записал на свой счёт Лионель Месси, реализовавший пенальти.

Таким образом, команда Саудовской Аравии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Аргентина с "баранкой" на последнем, четвёртом месте.

 

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#футбол #чемпионат мира #Катар #спорт
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 18:09
241
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